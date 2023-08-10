Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "Florya'nın kalbi" göndermesi

Tete transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, Fenerbahçe'ye bir göndermede bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Florya'nın kalbi' göndermesi
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10 Ağustos 2023 09:49
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Brezilyalı oyuncu Tete ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncunun resmi açıklamasında Fenerbahçe'ye bir göndermede bulunmaya hazırlanıyor.

"FLORYA'NIN KALBİ" GÖNDERMESİ

Tete transferini saat 19:07'de açıklamayı planlayan Galatasaray, hazırlanan videoda Zaha'nın transferinden sonra, "Gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider, o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz" diyen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye gönderme yapmaya hazırlanıyor.



İMZA ŞARTLARI

Demirören Haber Ajansı'nın iddiasına göre; sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon euro kazanacak Tete, 3 milyon euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek.



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