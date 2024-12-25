Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine destek veriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye destek!
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25 Aralık 2024 07:56
Son güncelleme 25 Aralık 2024 08:47
Fenerbahçe'nin, pazartesi akşamı yaptığı yabancı hakem açıklamasına Galatasaray'dan da destek var.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı. 

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