Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar

Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbinin ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar
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28 Ekim 2024 22:03
Son güncelleme 28 Ekim 2024 22:08
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra tek namağlup takım olarak kaldı.

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.

Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.


İKİNCİ PAYLAŞIM

Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.
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