Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra tek namağlup takım olarak kaldı.
Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.
Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.
Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.
İKİNCİ PAYLAŞIM
Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.
Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.
Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.
Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.
Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! 😎💪
Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş 🙌#GSvBJK pic.twitter.com/1izvBXeIew
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
İKİNCİ PAYLAŞIM
Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.
🎶 İNLETELİM TÜRKİYE'Yİ CİMBOMBOM DİYE! 🦁 pic.twitter.com/e4w9le1KYN
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024