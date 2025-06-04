Yeni sezonda alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da önemli bir yıldız gündeme geldi.
Al Nassr'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Aymeric Laporte'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu vurgulandı.
Suudi Rabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmaya sıcak bakan İspanyol futbolcunun, Avrupa'dan gelecek tekliflere açık olduğu bildirildi.
Laporte'un Suudi Arabistan kulübüyle sözleşmesi ise Haziran 2026'da sona erecek.
Bu sezon Al Nassr'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol atan Aymeric Laporte, Avrupa'ya geri dönerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynama fikrine olumlu yaklaşıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması transferde avantaj sağlıyor.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Başarılı yıldız, Ağustos 2023'te Manchester City'den Al Nassr'a 27.5 milyon euroya transfer oldu. İki senedir Suudi Arabistan ekibinde olan Laporte, yeniden Avrupa vitrinine dönmek istiyor.
LAPORTE'NİN BAŞARILARI
Aymeric Laporte, kariyerinde birçok önemli turnuvada şampiyonluk yaşadı. Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de 6 şampiyonluk kazanan Laporte, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası da kaldırdı.
İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mutlu sona ulaşan 31 yaşındaki stoper, 2023'te de UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.
MARSİLYA DA PEŞİNDE
Al Nassr'dan ayrılmaya yakın duran Aymeric Laporte için Fransa'dan Marsilya takipte duruyor. Marsilya'nın iki aydır Laporte'u izlediği ve transfer listesinde tuttuğu kaydedildi.
Al Nassr'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Aymeric Laporte'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu vurgulandı.
Suudi Rabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmaya sıcak bakan İspanyol futbolcunun, Avrupa'dan gelecek tekliflere açık olduğu bildirildi.
Laporte'un Suudi Arabistan kulübüyle sözleşmesi ise Haziran 2026'da sona erecek.
Bu sezon Al Nassr'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol atan Aymeric Laporte, Avrupa'ya geri dönerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynama fikrine olumlu yaklaşıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması transferde avantaj sağlıyor.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Başarılı yıldız, Ağustos 2023'te Manchester City'den Al Nassr'a 27.5 milyon euroya transfer oldu. İki senedir Suudi Arabistan ekibinde olan Laporte, yeniden Avrupa vitrinine dönmek istiyor.
LAPORTE'NİN BAŞARILARI
Aymeric Laporte, kariyerinde birçok önemli turnuvada şampiyonluk yaşadı. Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de 6 şampiyonluk kazanan Laporte, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası da kaldırdı.
İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te de mutlu sona ulaşan 31 yaşındaki stoper, 2023'te de UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.
MARSİLYA DA PEŞİNDE
Al Nassr'dan ayrılmaya yakın duran Aymeric Laporte için Fransa'dan Marsilya takipte duruyor. Marsilya'nın iki aydır Laporte'u izlediği ve transfer listesinde tuttuğu kaydedildi.
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