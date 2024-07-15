Galatasaray'dan 250 milyon TL'lik anlaşma

Galatasaray, ezeli rakiplerine e-bilet anlaşmasında fark attı.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; bir süre önce 5 yıllığına 100 milyon TL'ye anlaşma yenileyen Beşiktaş'ın ardından Galatasaray, e-bilet için tam 250 milyon TL'lik uzlaşma sağladı.
2025-26 sezonundan itibaren e-bilet anlaşmasından 5 yıllığına toplam 250 milyon TL Galatasaray'ın kasasına girecek.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; bir süre önce 5 yıllığına 100 milyon TL'ye anlaşma yenileyen Beşiktaş'ın ardından Galatasaray, e-bilet için tam 250 milyon TL'lik uzlaşma sağladı.
2025-26 sezonundan itibaren e-bilet anlaşmasından 5 yıllığına toplam 250 milyon TL Galatasaray'ın kasasına girecek.
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