Galatasaray'dan 250 milyon TL'lik anlaşma

Galatasaray, önümüzdeki 5 sezon için toplam 250 milyon TL'lik e-bilet anlaşması yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 250 milyon TL'lik anlaşma
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15 Temmuz 2024 10:07
Galatasaray, ezeli rakiplerine e-bilet anlaşmasında fark attı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; bir süre önce 5 yıllığına 100 milyon TL'ye anlaşma yenileyen Beşiktaş'ın ardından Galatasaray, e-bilet için tam 250 milyon TL'lik uzlaşma sağladı.

2025-26 sezonundan itibaren e-bilet anlaşmasından 5 yıllığına toplam 250 milyon TL Galatasaray'ın kasasına girecek.

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