Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.
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