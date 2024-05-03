Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram

Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram
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03 Mayıs 2024 17:07
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.

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