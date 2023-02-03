Galatasaray'da yeni pitbull: Lucas Torreira!

Süper Lig'de 11'de 11 yapan Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takımda neredeyse tüm oyuncuların performansında artış yaşanırken, Ümraniyespor maçında gösterdiği performansla dikkat çeken isim Lucas Torreira.



Uruguaylı ön liberonun, Ümraniye maçında rakibin ayağındaki topa kafayla müdahale etmesi, akıllara 'pitbull' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi.

Süper Lig'de Ümraniyespor karşısında iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin panenka penaltısı ve kafa vuruşuyla maçı 3-2 kazanarak 11'de 11 yaparak rekor kırdı.



Galatasaray, dün Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 kalmasıyla birlikte puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu. Sarı-kırmızılı takım bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.



TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU



Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira, orta sahadaki savaşçılığı ve yüksek enerjisi ile kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.





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