Galatasaray'da transfer politikası

Galatasaray'da Erden Timur, uyguladıkları transfer politikası hakkında önemli ipuçları verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer politikası
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25 Şubat 2023 12:14
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sezon başından bu yana uyguladıkları transfer politikası hakkında önemli ipuçları verdi.

Timur, gündemdeki oyuncuları transfer etmeden önce, bağımsız şirketlere karakter analizleri yaptırdıklarını ve bu doğrultuda imza atıp atmamaya karar verdiklerini söyledi.

Okan Buruk da transfer yaparken oyuncuların karakterlerine ve kendilerini takıma adayıp adamayacaklarına çok dikkat ettiklerini dile getirdi. 

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