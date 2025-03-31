Derbide Beşiktaş'a yenilen kaybeden Galatasaray'ın "25'inci şampiyonlukla 5'inci yıldız" hedeflediği 2025'teki düşüşü devam ediyor.
Sezonun ilk devresinde Süper Lig'i domine eden, UEFA Avrupa Ligi'nde de kayıpsız giden sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci bölümünde hem futboluyla hem de aldığı skorlarla düşüşe geçti. İşte öne çıkan veriler:
- 12 Süper Lig maçının 8'ini kazanırken galibiyet yüzdesi 66'da kaldı. Galibiyetin biri de hükmen.
- 28 maçlık yenilmezlik serisi ve namağlup unvanı son buldu.
- UEFA Avrupa Ligi'ne, dört maçta galibiyet alamadan veda etti.
- Türkiye Kupası'ndaki üç maçında tek galibiyetini Bolu'dan alabildi; fair play (sarı kart) farkıyla turu geçebildi.
- Üç kulvardaki galibiyet yüzdesi sadece 47. Aslan, 19 maçının 9'unu kazabildi.
KUPA DERBİSİ ADETA SIRAT KÖPRÜSÜ!
Galatasaray'ın Beşiktaş mağlubiyetine nasıl bir reaksiyon göstereceği, çarşamba günü belli olacak. Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak kupa derbisi, sezonun belirleyici kilometre taşlarından biri… Aslan, rakibine yenilerek elenirse dengeler iyice değişecek.
Moral üstünlüğü tamamen Fenerbahçe'ye geçecek. Yılın hemen başındaki Göztepe galibiyetiyle zirvede 11 puana kadar çıkan fark; Galatasaray'ın boş geçeceği önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse 3 puana kadar inebilir. Sarı kırmızılılar ikili averajda iyi ama zorlu fikstür öncesi takımın saha performansı, camiayı iyice endişelendiriyor.
Galatasaray'da tehlike çanları!
Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, 2025 hedeflerinden uzaklaşırken, Fenerbahçe ile oynayacağı kupa derbisi, sezonun kaderini belirleyecek.
Derbide Beşiktaş'a yenilen kaybeden Galatasaray'ın "25'inci şampiyonlukla 5'inci yıldız" hedeflediği 2025'teki düşüşü devam ediyor.
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