Galatasaray'da tarihi gelir: 2.8 milyar TL

Galatasaray son yılların en büyük tribün gelirini elde etmenin sevincini yaşıyor. Divan Kurulu toplantısında aktarılan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Rams Park Stadyumu'ndaki loca sayısını 198'den 221'e çıkarmış durumda.
KAZANÇ 2 KATINA ÇIKTI
Üstelik bu loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira'ydı. Böylece kulüp, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.
KATLANARAK ARTACAK
Üyelere bundan sonraki süreçle ilgili de önemli bir detay verildi. Sarı-Kırmızılılar, hem kombine yenileme dönemini hem de kulübe ulaşan ve karşılıksız kalan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, Rams Park Stadyumu'ndaki maçların önümüzdeki 3 sezon boyunca kapalı gişe oynanacağını, dolayısıyla tribün gelirlerinin katlanarak artacağını öngörüyor.
İŞTE GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ
2021-2022 - 240 milyon TL
2022-2023 - 571 milyon TL
2023-2024 - 1 milyar 555 milyon TL
2024-2025 - 2 milyar 827 milyon TL (Devam ediyor)
KAZANÇ 2 KATINA ÇIKTI
Üstelik bu loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira'ydı. Böylece kulüp, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.
KATLANARAK ARTACAK
Üyelere bundan sonraki süreçle ilgili de önemli bir detay verildi. Sarı-Kırmızılılar, hem kombine yenileme dönemini hem de kulübe ulaşan ve karşılıksız kalan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, Rams Park Stadyumu'ndaki maçların önümüzdeki 3 sezon boyunca kapalı gişe oynanacağını, dolayısıyla tribün gelirlerinin katlanarak artacağını öngörüyor.
İŞTE GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ
2021-2022 - 240 milyon TL
2022-2023 - 571 milyon TL
2023-2024 - 1 milyar 555 milyon TL
2024-2025 - 2 milyar 827 milyon TL (Devam ediyor)