Galatasaray'da sürpriz gelişme: Demarai Gray

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, Al Ettifaq forması giyen Demarai Gray'in gündemde olduğunu yazdı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sürpriz gelişme: Demarai Gray
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03 Temmuz 2024 12:54
Son güncelleme 03 Temmuz 2024 12:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiliz basını, Al Ettifaq forması giyen Demarai Gray'in gündemde olduğunu yazdı. 28 yaşındaki sol kanadın İngiltere'den de talipleri olduğu belirtildi.



Daha önce Birmingham, Leicester, Leverkusen ve Everton formaları giyen Gray, geçen yıl Suudi Arabistan'a gitmişti.

Gray, geçtiğimiz sezon Al-Ettifaq formasıyla çıktığı 25 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.



 
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