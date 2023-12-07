Galatasaray'da son maçına çıkabilir!

Kazımcan Karatş'ın performansından memnun olmayan Okan Buruk, genç oyuncuyla son Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapacak.20 maç oynarsa zorunlu satın alması devreye girecek olan Angelino'nun ise 19. maçına Kopenhag karşısında çıkması ve ara transferde yolların ayrılması bekleniyor.Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış ile son bölümde sol stopere geçen Kerem Demirbay, Adana Demir karşısına da aynı pozisyonda hazırlanıyor.Yerine 8 numara aranan ve sözleşme feshi gündeme gelen Ndombele, eksikler nedeniyle maçta son kez 11'de şans bulabilir.