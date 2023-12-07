Galatasaray'da son maçına çıkabilir!

Galatasaray'da sol bek krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü performansından memnun kalmadığı Angelino'nun son kez Kopenhag maçında oynatması bekleniyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da son maçına çıkabilir!
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07 Aralık 2023 08:59
Kazımcan Karatş'ın performansından memnun olmayan Okan Buruk, genç oyuncuyla son Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapacak.

20 maç oynarsa zorunlu satın alması devreye girecek olan Angelino'nun ise 19. maçına Kopenhag karşısında çıkması ve ara transferde yolların ayrılması bekleniyor.

AYNI POZİSYONA HAZIRLANIYOR

Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış ile son bölümde sol stopere geçen Kerem Demirbay, Adana Demir karşısına da aynı pozisyonda hazırlanıyor.

NDOMBELE İÇİN DE SON ŞANS

Yerine 8 numara aranan ve sözleşme feshi gündeme gelen Ndombele, eksikler nedeniyle maçta son kez 11'de şans bulabilir. 

 
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