Galatasaray'da sol beke 2 aday

Galatasaray ara transfer döneminde solunu güçlendirecek. Hollandalı van Aanholt ile yollarını ayıracak. Aslan'ın listesindeki isimler ise Sao Paulo'da forma giyen Welington ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın 19 yaşındaki yıldızı Victor Kristiansen

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da sol beke 2 aday
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16 Kasım 2022 14:43
Welington
Welington
Sao Paulo
Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek...

Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı oyuncusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında savunmanın soluna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor...

2 ADAY VAR

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi... Cimbom'un hedefi Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen... G.Saray iki sol bek için de tüm şartlarını zorlayacak.

WELINGTON İÇİN 2.5 MİLYON EURO

Brezilya ekibi Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Welington'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

BİR DİĞER İSİM KRISTIANSEN

Aslan'ın listesindeki bir diğer isim olan Victor Kristiansen'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. 19 yaşındaki oyuncu büyük bir potansiyel...

GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray, Danimarkalı sol beki alarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.

WELINGTON'UN PERFORMANSI

51 maçta görev alan Sambacı yıldız Welington'un 1 gol ve 6 asisti bulunuyor.

KRISTIANSEN'İN PERFORMANSI

Kristiansen ise bu sezon 24 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asist üretti. 




 

 

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