Galatasaray'da sıra Yusuf Demir'de

Galatasaray'da ayrılan oyuncuların sayısının fazla olması birçok isim için şans doğurdu.
Bu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün, ilk 11'in değişilmezi oldu. Okan Buruk, aynı şekilde Yusuf Demir
'i de kazanmaya çalışacak. İstenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Yusuf, geçtiğimiz sezon Basel'de kiralık olarak forma giydikten sonra geri döndü.
21 yaşındaki futbolcu, bulduğu şansları değerlendirmeye çalışacak.
Bu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün, ilk 11'in değişilmezi oldu. Okan Buruk, aynı şekilde Yusuf Demir
'i de kazanmaya çalışacak. İstenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Yusuf, geçtiğimiz sezon Basel'de kiralık olarak forma giydikten sonra geri döndü.
21 yaşındaki futbolcu, bulduğu şansları değerlendirmeye çalışacak.