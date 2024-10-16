Galatasaray'da sıra Yusuf Demir'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün gibi Yusuf Demir'i de kazanmaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sıra Yusuf Demir'de
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16 Ekim 2024 09:45
Galatasaray'da ayrılan oyuncuların sayısının fazla olması birçok isim için şans doğurdu.

Bu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün, ilk 11'in değişilmezi oldu. Okan Buruk, aynı şekilde Yusuf Demir

'i de kazanmaya çalışacak. İstenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Yusuf, geçtiğimiz sezon Basel'de kiralık olarak forma giydikten sonra geri döndü.

21 yaşındaki futbolcu, bulduğu şansları değerlendirmeye çalışacak.

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