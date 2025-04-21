Galatasaray'da şampiyonluk oranı

Bitime 6 hafta kala zirvede olan Galatasaray, istatistiklere göre yüzde 91.6 ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı takım, üç puanlı sisteme geçilen 1987'deki lig sezonundan bu yana son 6 haftada sadece 1 kez fire verdi. 12 sezonun 11'inde mutlu sona ulaşan Galatasaray, sadece 2000-01 sezonunda bitime 4 hafta kala lider olmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaptırdı. 1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2012, 2013, 2023 ve 2024 ise Galatasaray'ın Süper Lig hakimiyetiyle geçti. 'Mayıs'lar bizimdir' sloganıyla kenetlenen sarı-kırmızılı camia, tam 6 kez geriden geldi ve bu şekilde şampiyon olmaya alışık.
3 FARKLI TAKIMDAN KAPTI
Galatasaray, ikinci sırada girdiği son 6 haftada 1993 ve 2015'te Beşiktaş, 2006 ve 2008'de Fenerbahçe ve 2018 ve 2019 yılında Başakşehir'den zirveyi devralıp ipi göğüsleyen taraf oldu.
Sarı-kırmızılı takım, üç puanlı sisteme geçilen 1987'deki lig sezonundan bu yana son 6 haftada sadece 1 kez fire verdi. 12 sezonun 11'inde mutlu sona ulaşan Galatasaray, sadece 2000-01 sezonunda bitime 4 hafta kala lider olmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaptırdı. 1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2012, 2013, 2023 ve 2024 ise Galatasaray'ın Süper Lig hakimiyetiyle geçti. 'Mayıs'lar bizimdir' sloganıyla kenetlenen sarı-kırmızılı camia, tam 6 kez geriden geldi ve bu şekilde şampiyon olmaya alışık.
3 FARKLI TAKIMDAN KAPTI
Galatasaray, ikinci sırada girdiği son 6 haftada 1993 ve 2015'te Beşiktaş, 2006 ve 2008'de Fenerbahçe ve 2018 ve 2019 yılında Başakşehir'den zirveyi devralıp ipi göğüsleyen taraf oldu.