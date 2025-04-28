Galatasaray'da Sallai, gollerine devam ediyor!

Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Konya maçında ağları iki kez sarsan Roland Sallai, Eyüpspor karşısında da golünü attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sallai, gollerine devam ediyor!
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28 Nisan 2025 10:15
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, son zamanlardaki skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Sallai, 5 gollü galibiyete attığı 2 golle katkı vermişti.

Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle dün de Eyüpspor mücadelesinin 11'inde görev alan Macar oyuncu, kupa performansını devam ettirdi.

29'uncu dakikada Osimhen'in arka direğe gönderdiği topa dokunan Sallai, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ligdeki ikinci golünü atan tecrübeli kanat oyuncusu, bu maça kadar ise attığı tek golü de sezonun ilk yarısında Eyüpspor ağlarına bırakmıştı. 

 

 
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