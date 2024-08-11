Galatasaray'da plan: Önce Young Boys, sonra McKennie

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u geçip gruplara kalırsa Juventus'tan Weston McKennie'yi transfer etmeyi planlıyor.Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez Parçalı formayı giyebilir. İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı. Juve, 2021 yılında 22 milyon euroya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor.