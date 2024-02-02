Galatasaray'da penaltı tepkisi!

Galatasaray, Samsunspor maçında bir pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti. Galatasaray, sosyal medya hesabından bu pozisyona tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı tepkisi!
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02 Şubat 2024 21:37
Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sağ kanattan gelen ortaya Mauro Icardi, hareketlendi. Arjantinli yıldız, istediği vuruşu yapamadı.

Icardi, bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını düşünerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itirazda bulundu ancak oyun sürdü.

Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından pozisyona tepki gösterdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahasında kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor." denildi.





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