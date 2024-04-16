Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında alınan galibiyetten sonra inanılması güç bir rekora imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!
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16 Nisan 2024 11:30
Alanyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup ederek sıralamada zirvedeki yerini korumayı başaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, adını kulüp tarihine yazdırmaya devam ediyor.

Süper Lig'de son 20 maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekibin başındaki 50 yaşındaki çalıştırıcı, Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk hoca olmayı başardı.

Ayrıca deplasmanda oynadığı son lig maçını kazanan Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki Ekim 2022-Mart 2023 arasındaki seriyi tekrarlamış oldu.

"FENERBAHÇE'YE BAKMIYORUZ"

Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada ikinci yarıda takım ruhunu sahaya yansıttıklarını belirterek şunları söyledi: "İlk yarıda biraz yavaş oynadık. Uyuduk diyebiliriz. İkinci yarının başıyla birlikte rakip kalenin etrafında daha çok olduk. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Golü bulmak oyunumuzu çok değiştirdi. İlk gol öz güvenimizi artırdı. Çok önemli ve geniş bir kadroya sahibim. Oynayan, oynamayan her oyuncuda üzülmeler oluyor. Ancak tercihler yapmamız gerekiyor. Takımın başarısı her şeyin üstünde geliyor. Son 6 maç, daha çok kenetleneceğiz. Biz rakibimizin ne yaptığına bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.  

 
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