Galatasaray'da Okan Buruk'tan rekor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte rekor kırdı.
Başarılı teknik adam, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu.
Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Başarılı teknik adam, 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu.
Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
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