Galatasaray'da Okan Buruk'a güven tam!

Galatasaray, Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alırken, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı telafi arıyor.



ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 11 DÜŞTÜ



Süper Lig'deki şampiyonluk şansı yüzde 11 düşen Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe sınavı için hocası Okan Buruk'un liderliğinde yeniden motivasyon bulmaya çalışıyor. Yapay zeka verilerine göre, derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 79.4'e gerilerken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 20.6'ya yükseldi.



Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine odaklanarak, oyuncularına moral vermek ve zorlu mücadeleye hazırlamak için antrenmanlarda sürekli iletişimde bulunuyor.



DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN



Galatasaray, Buruk'un yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son 5 maçta üstünlük kurarak moral depoladı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 20 maçta 8 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı ve son iki derbide Galatasaray'ın üstünlüğünü sağladı.



GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU OSIMHEN



Kadıköy'deki son 5 derbiden 3'ünü kazanan Galatasaray, bu seriyi kupada da sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki olası bir krizi engellemek için Fenerbahçe'yi kupada yenerek yarı finale yükselmeyi planlıyor. Galatasaray'ın en büyük kozu ise, 26 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen.





