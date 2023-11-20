Galatasaray'da Muslera sevinci!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık sonrasında beklenenden çok kısa bir süre içerisinde yeşil sahalara geri dönmüştü. Uruguaylı file bekçisi, milli arayı da tedavi ile geçiriyor.



Gelen son haberlere göre 37 yaşındaki eldivenin yeniden form yakaladığı ve teknik ekibin de bu durumdan bir hayli memnun olduğu öğrenildi.



Muslera, bu sezon 22 maçta Galatasaray'ın kalesini korudu.





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