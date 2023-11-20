Galatasaray'da Muslera sevinci!

Galatasaray'da milli arada yeniden form tutan Fernando Muslera, teknik heyeti memnun etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera sevinci!
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20 Kasım 2023 10:20
Son güncelleme 20 Kasım 2023 10:35
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık sonrasında beklenenden çok kısa bir süre içerisinde yeşil sahalara geri dönmüştü. Uruguaylı file bekçisi, milli arayı da tedavi ile geçiriyor.

Gelen son haberlere göre 37 yaşındaki eldivenin yeniden form yakaladığı ve teknik ekibin de bu durumdan bir hayli memnun olduğu öğrenildi.

Muslera, bu sezon 22 maçta Galatasaray'ın kalesini korudu.

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