Galatasaray'da Metehan kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın 21 yaşındaki stoperi Metehan Baltacı için özel bir talepte bulundu.
Başarılı teknik adam, yönetimden genç stoperin ücretinin iyileştirilmesini istedi.
Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'tan gelen bu talep doğrultusunda Metehan'ın ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.
Galatasaray ayrıca Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu gibi diğer yerliler ve yabancı isimlerde de iç transfere imza atarak iyileştirmeye gidecek.
Başarılı teknik adam, yönetimden genç stoperin ücretinin iyileştirilmesini istedi.
Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'tan gelen bu talep doğrultusunda Metehan'ın ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.
Galatasaray ayrıca Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu gibi diğer yerliler ve yabancı isimlerde de iç transfere imza atarak iyileştirmeye gidecek.