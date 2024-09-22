Galatasaray'da Metehan kararı!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Metehan Baltacı'nın ücretinde iyileştirme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Metehan kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 13:58
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın 21 yaşındaki stoperi Metehan Baltacı için özel bir talepte bulundu.

Başarılı teknik adam, yönetimden genç stoperin ücretinin iyileştirilmesini istedi.

Kaya Temel'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'tan gelen bu talep doğrultusunda Metehan'ın ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.

Galatasaray ayrıca Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu gibi diğer yerliler ve yabancı isimlerde de iç transfere imza atarak iyileştirmeye gidecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery