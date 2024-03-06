Galatasaray'da sezonun yıldızlarından olan Dries Mertens, kariyer rekoru kırmaya çok yaklaştı.
37 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 40 karşılaşmaya çıktı. 7 gol ve 8 asistlik katkı veren Mertens, geride kalan 10 Süper Lig maçı ve Fenerbahçe'yle karşılaşılacak Süper Kupa finalinde sahada olursa bu yıl 51 maça ulaşacak.
2014- 2015 sezonunda Napoli formasıyla 51 kez sahaya çıkan Belçikalı, böylece kariyer rekorunu tekrarlamış olacak.
37 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 40 karşılaşmaya çıktı. 7 gol ve 8 asistlik katkı veren Mertens, geride kalan 10 Süper Lig maçı ve Fenerbahçe'yle karşılaşılacak Süper Kupa finalinde sahada olursa bu yıl 51 maça ulaşacak.
2014- 2015 sezonunda Napoli formasıyla 51 kez sahaya çıkan Belçikalı, böylece kariyer rekorunu tekrarlamış olacak.