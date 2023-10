Galatasaray'da Mauro Icardi destanı!

Mauro Icardi, Manchester United'ın mabedi Old Trafford'da unutulmaz bir gece yaşattı. Geçen sezonki performansıyla Sarı-Kırmızılı takımı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan Arjantinli süperstar, gol portföyüne bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de ekledi.Manchester United karşısında çok kritik bir anda, çok kritik bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Icardi, bu pozisyondan sadece birkaç dakika sonra, Davinson Sanchez'in kafayla gönderdiği topta United savunmasının arkasına sarkıp, Onana'yı nefis bir aşırtma vuruşla avlayarak, Cim Bom'a galibiyeti getiren isim oldu.Bu gol, Galatasaray 'ı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda avantajlı konuma getirirken, Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayla olan istatistiğini daha da geliştirmesini sağladı.30 yaşındaki santrfor, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 39 maça çıkarken, 34 gol, 9 da asist yaparak, 43 gollük müthiş bir skor katkısına ulaştı. Mauro Icardi bu olağanüstü grafiğiyle, kendisine yapılan maddi yatırımın boşa olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ancak Icardi bu kadarla da yetinmeyecek gibi görünüyor.Arjantinli süperstar, başta Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar olmak üzere ezeli rakiplerinin yıldızlarını skora katkı konusunda geride bırakmayı başardı. Şu ana kadar her iki kulvarda 11 gol ve 3 asistle yoluna devam eden 30 yaşındaki futbolcu, toplam 14 gole katkıyla Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Geçen sezonki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Icardi'yi, 12'şer gol katkısıyla Fenerbahçe'den Szymanski, Dzeko ve İrfan Can takip ediyor.Yıldız golcü, United galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Penaltıyı kaçırdığım için kendime kızdım ama kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray formasıyla attığım ilk gol oldu. Çok mutluyum. Şu anda bulunduğumuz konumdan memnunuz ama sadece 2 maç oynadık. Hedefimiz bu gruptan çıkmak. Daha 4 maç var, kalan maçlarda da bu bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.