Galatasaray'da Marcao geri dönüyor!

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao'nun Süper Lig'deki cezası bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Marcao geri dönüyor!
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17 Ekim 2021 18:30
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı - kırmızılılar bu maçla birlikte Brezilyalı stoper Marcao'yu da kazanmış oldu.

25 yaşındaki futbolcunun 8 maçlık cezası, Konyaspor maçıyla birlikte bitti ve Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek duruma geldi.


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