Galatasaray'da Marcao geri dönüyor!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Sarı - kırmızılılar bu maçla birlikte Brezilyalı stoper Marcao'yu da kazanmış oldu.



25 yaşındaki futbolcunun 8 maçlık cezası, Konyaspor maçıyla birlikte bitti ve Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek duruma geldi.





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