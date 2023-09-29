Galatasaray'da locadan kasa taştı!

Galatasaray, 198 olan loca sayısını 210'a çıkardı. Yeni 12 locanın tamamı 3'er milyon TL'den hemen alıcı buldu ve kasa doldu taştı. Taleplerin hâlâ devam ettiği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da locadan kasa taştı!
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29 Eylül 2023 08:02
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmıyor… Geçen sezon yaşanan 23. şampiyonluğun ardından, Devler Ligi'nde gruplara kalınması maçlara olan ilgiyi daha da artırdı.

KASA DOLDU

52 bin 650 kişi kapasiteli RAMS Park; Süper Lig ve Avrupa maçlarında kapalı gişe olunca yönetim duruma el attı. Taraftarın bilet ve kombine taleplerine yetişemeyen sarı-kırmızılı yönetim, kısa vadeli çözümü, stat içindeki locaların sayılarını artırmakta buldu. Basın tribünündeki üst kısımda tadilat başladı ve localar hazırlandı. Yine GS TV stüdyosu olarak kullanılan bölüm ve personel yemekhanesi de ek loca olarak değerlendirilecek.

Tribün gelirinde 500 milyon TL'yi geçerek rekor kıran sarı-kırmızılı kulüp, 198 olan loca sayısını 210'a çıkardı. Yeni 12 locanın tamamı 3'er milyon TL'den hemen alıcı buldu ve kasa doldu taştı.






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