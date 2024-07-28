Galatasaray'da listeye yeni isim eklendi: Gustavo Hamer

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da listeye yeni isim eklendi: Gustavo Hamer
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28 Temmuz 2024 10:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yeni bir ismi eklendi.

Sarı-kırmızılılar, transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'i aldı.

Galatasaray, yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı.



GUSTAVO HAMER KİMDİR?

27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hamer, on numara ve ön liberoda da görev alabiliyor.

1.69 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Gustavo'nun piyasa değeri 15 milyon euro.



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