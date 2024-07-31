Galatasaray'da liste başı yeniden McTominay!

Galatasaray'da sağ bek Elias Jelert'in transferinin ardından yoğunluğunu orta sahaya verdi.
Sarı kırmızılı takım, Zenit forması giyen Wendel'de yaşanan olumsuzluğun ardından yeniden Scott McTominay'a yöneldi.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.
MANU'NUN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sarı-kırmızılılar, McTominay ile belirli noktaya geldi. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın tavrı belirleyici olacak. Galatasaray, Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu McTominay konusunda Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Manchester United dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, İngiliz devinde 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Sarı kırmızılı takım, Zenit forması giyen Wendel'de yaşanan olumsuzluğun ardından yeniden Scott McTominay'a yöneldi.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.
MANU'NUN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sarı-kırmızılılar, McTominay ile belirli noktaya geldi. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın tavrı belirleyici olacak. Galatasaray, Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu McTominay konusunda Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Manchester United dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, İngiliz devinde 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.