Galatasaray'da liste başı yeniden McTominay!

Galatasaray, orta saha transferi için yeniden Scott McTominay'a yöneldi. Sarı-kırmızılılar, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da liste başı yeniden McTominay!
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31 Temmuz 2024 00:27
Galatasaray'da sağ bek Elias Jelert'in transferinin ardından yoğunluğunu orta sahaya verdi.

Sarı kırmızılı takım, Zenit forması giyen Wendel'de yaşanan olumsuzluğun ardından yeniden Scott McTominay'a yöneldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta sahayı yeniden listenin en üst sırasına yazdı.

MANU'NUN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-kırmızılılar, McTominay ile belirli noktaya geldi. 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın tavrı belirleyici olacak. Galatasaray, Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu McTominay konusunda Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester United dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, İngiliz devinde 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 

 
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