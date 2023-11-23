Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yeri değişiyor!

Galatasaray'da Wilfried Zaha için 10 numaraya geçen Kerem Aktürkoğlu, eski yerine dönüyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yeri değişiyor!
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23 Kasım 2023 11:05
Galatasaray'da sistem bir kez daha değişiyor. Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yer açmak için sol kanadı ona bırakmıştı.

Kerem Aktürkoğlu da 10 numaraya çekilmişti. Ancak Kerem'in burada gol ve asist sayısı düştü.

Kerem ile Mauro İcardi arasındaki telepatik bağ da zedelendi. Buruk, geçen sezonki şampiyonluğun önemli planlarından olan Kerem Aktüroğlu- Mauro İcardi bağlantısını yeniden kurmak için milli yıldızı sol kanada çekecek. Wilfried Zaha sağ kanada geçecek.

10 numara pozisyonunda öncelik Hakim Ziyech olacak. Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Marcus Tete de ön bölgedeki değişikliklerde bu oyuncuları yedekleyecek. 



 
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