Galatasaray'da kale için alternatif plan

Galatasaray, yabancı kaleci için görüşmelerini sürdürürken, alternatif planını da belirledi. Sarı-kırmızılılar, yabancı isimlerden sonuç alamazsa, rotayı Sinan Bolat'a kıracak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kale için alternatif plan
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21 Ocak 2022 09:52
Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından İsmail Çipe'den istediği verimi alamayan Galatasaray, kaleci transferi için düğmeye basmıştı.

Gündemine Paris Saint-Germain'in yedek kalecisi Sergio Rico ile Marsilya'nın tecrübeli file bekçisi Steve Mandanda'yı alan sarı-kırmızılılar bu oyuncular için görüşmelerini sürdürürken olumsuz bir durum karşısında tedbirini de almış durumda.

YABANCI OLMAZSA SİNAN BOLAT

Belçika'da Gent forması giyen Sinan Bolat ile de temas kurulduğu ve oyuncunun 2022 haziranda sözleşmesi sona ereceği için Galatasaray'a gelmesinde bir sorun çıkmasının beklenmediği ifade edildi.



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