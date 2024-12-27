Galatasaray'da Kabore gelişmesi!

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Issa Kabore ile anlaşma sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Kabore gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2024 09:23
Son güncelleme 27 Aralık 2024 09:25
Stoper için Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcusu Skriniar'la anlaşan Galatasaray sağ bek konusunda da sona yaklaştı.

KABORE İLE ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester Cityli Issa Kabore ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcuyu ikna eden Galatasaray, önümüzdeki günlerde ise bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Manchester City ile masaya oturacak.

ŞARTLAR ZORLANACAK

23 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi.

Kiralık oynadığı Benfica'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery