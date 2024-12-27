Galatasaray'da Kabore gelişmesi!

Stoper için Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcusu Skriniar'la anlaşan Galatasaray sağ bek konusunda da sona yaklaştı.
KABORE İLE ANLAŞMA
Sarı-kırmızılılar, Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester Cityli Issa Kabore ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcuyu ikna eden Galatasaray, önümüzdeki günlerde ise bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Manchester City ile masaya oturacak.
ŞARTLAR ZORLANACAK
23 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi.
Kiralık oynadığı Benfica'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.
KABORE İLE ANLAŞMA
Sarı-kırmızılılar, Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester Cityli Issa Kabore ile anlaşma sağladı. Burkina Fasolu futbolcuyu ikna eden Galatasaray, önümüzdeki günlerde ise bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Manchester City ile masaya oturacak.
ŞARTLAR ZORLANACAK
23 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi.
Kiralık oynadığı Benfica'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.