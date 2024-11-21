Galatasaray'da Jhon Arias pazarlığı başladı!

Galatasaray'ın devre arasında kadroya katmaya çalıştığı John Arias için girişimler resmen başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Kolombiyalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılarda Bakü'de Fluminenseli yetkililerle konunun ele alındığı ve şartların sorulduğu öğrenildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun, "İklim değişikliği ile mücadelede kulüplerin ittifakı" programı nedeniyle gittiği Azerbaycan'da yine davetli kulüpler arasında yer alan Fluminenseli idarecilerle Arias için görüştüğü belirtildi.
G.SARAY, 10 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI
Son iki transfer döneminde Galatasaray'ın radarına giren ama yaz aylarında Brezilya ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
18 MİLYON EURO'DAN İNDİRİM
Brezilya cephesinde ise yazın istenen 18 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gidilebileceği mesajının verildiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise performansa bağlı bonuslarla teklif ettiği 10 milyon euroluk teklifi revize edeceği vurgulandı.
G.SARAY'A GELMEYİ İSTİYOR
Hücum bölgesinde 3 farklı pozisyonda oynayabilen ve bu yönü nedeniyle tercih edilen Arias'ın transferi için bu kez kararlı olunduğu bildirildi.
Kolombiyalı futbolcunun da gelmeyi istemesinin Galatasaray'ın bu transferde elini daha da güçlendireceği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Kolombiyalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılarda Bakü'de Fluminenseli yetkililerle konunun ele alındığı ve şartların sorulduğu öğrenildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun, "İklim değişikliği ile mücadelede kulüplerin ittifakı" programı nedeniyle gittiği Azerbaycan'da yine davetli kulüpler arasında yer alan Fluminenseli idarecilerle Arias için görüştüğü belirtildi.
G.SARAY, 10 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI
Son iki transfer döneminde Galatasaray'ın radarına giren ama yaz aylarında Brezilya ekibinin istediği yüksek bonservis nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
18 MİLYON EURO'DAN İNDİRİM
Brezilya cephesinde ise yazın istenen 18 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gidilebileceği mesajının verildiği öğrenildi. Galatasaray'ın ise performansa bağlı bonuslarla teklif ettiği 10 milyon euroluk teklifi revize edeceği vurgulandı.
G.SARAY'A GELMEYİ İSTİYOR
Hücum bölgesinde 3 farklı pozisyonda oynayabilen ve bu yönü nedeniyle tercih edilen Arias'ın transferi için bu kez kararlı olunduğu bildirildi.
Kolombiyalı futbolcunun da gelmeyi istemesinin Galatasaray'ın bu transferde elini daha da güçlendireceği belirtildi.