Galatasaray'da iç saha golcüsü Dries Mertens

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de bulduğu 6 golün 5'ini RAMS Park'ta kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında takımının üçüncü golüne imza attı.
Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 6, toplamda ise 9 gole ulaştı.
Mertens'in ligde attığı 6 golün 5'ini, Avrupa'daki 3 golün 2'sini taraftarı önünde bulması dikkati çekti.
Tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında takımının üçüncü golüne imza attı.
Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 6, toplamda ise 9 gole ulaştı.
Mertens'in ligde attığı 6 golün 5'ini, Avrupa'daki 3 golün 2'sini taraftarı önünde bulması dikkati çekti.
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