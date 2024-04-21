Galatasaray'da iç saha golcüsü Dries Mertens

Galatasaray'da Pendikspor'a karşı golünü atan Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de bulduğu 6 golün 5'ini iç saha maçında attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iç saha golcüsü Dries Mertens
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21 Nisan 2024 22:42
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de bulduğu 6 golün 5'ini RAMS Park'ta kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında takımının üçüncü golüne imza attı.

Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 6, toplamda ise 9 gole ulaştı.

Mertens'in ligde attığı 6 golün 5'ini, Avrupa'daki 3 golün 2'sini taraftarı önünde bulması dikkati çekti.

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