Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.
Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.
Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.
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