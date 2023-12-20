Galatasaray'da Günay Güvenç beğeni topladı

Galatasaray'da Günay Güvenç, Fatih Karagümrük karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Günay Güvenç beğeni topladı
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20 Aralık 2023 23:19
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.

 

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