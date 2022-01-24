Galatasaray'da forvet arayışı!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'ndan beklenenin alınamaması nedeniyle forvet arayışına hız verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da forvet arayışı!
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24 Ocak 2022 10:10
Forvet transferi konusunda Mustafa Muhammed'i geçtiğimiz haftalarda bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Galatasaray'da, ileri uçta görev yapan Halil Dervişoğlu, beklentilerin altında kaldı.

Mbaye Diagne'nin adı ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Galatasaray Yönetimi de santrfor konusunda elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Son gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılı ekibin, forvet için arayışlarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda alınacak ismin genç ve gelecek vadeden bir futbolcu olması konusunda yoğun çaba gösteriliyor.

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