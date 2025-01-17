Galatasaray'da fırsat transferi planı

Ara transferde savunma ve hücuma takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, fırsat transferi için 4-5-6 Şubat tarihlerini bekleyecek.
72 SAATTE YILDIZ PLANI
Avrupa'nın üst düzey liglerinde ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor. Avrupa Ligi için 3 değişiklik yapma hakkı olan sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya kadro güncellemesi yapacağı son gün ise 6 Şubat. Galatasaray, 4-5-6 Şubat tarihlerini kapsayan 72 saatlik bu süreçte fırsat transferi kovalayacak. Sezon başında Victor Osimhen ve iki sene önce Nicolo Zaniolo bu şekilde sarı-kırmızılı kulübe imza atmıştı.
30 Ocak'ta Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu ilk 8'de bitirirse transferde hamlelerini Avrupa şampiyonluğu için atacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ismi UEFA listesinden çıkartılacak. Roland Sallai ve iki yeni transferin ismi UEFA'ya bildirilecek.
72 SAATTE YILDIZ PLANI
Avrupa'nın üst düzey liglerinde ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor. Avrupa Ligi için 3 değişiklik yapma hakkı olan sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya kadro güncellemesi yapacağı son gün ise 6 Şubat. Galatasaray, 4-5-6 Şubat tarihlerini kapsayan 72 saatlik bu süreçte fırsat transferi kovalayacak. Sezon başında Victor Osimhen ve iki sene önce Nicolo Zaniolo bu şekilde sarı-kırmızılı kulübe imza atmıştı.
30 Ocak'ta Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu ilk 8'de bitirirse transferde hamlelerini Avrupa şampiyonluğu için atacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ismi UEFA listesinden çıkartılacak. Roland Sallai ve iki yeni transferin ismi UEFA'ya bildirilecek.