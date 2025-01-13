Galatasaray'da Dries Mertens korkuttu!

Galatasaray'da Dries Mertens, Başakşehir mücadelesinde form düşüklüğü yaşadı. Son bölümde sakatlanan yıldız isim, sarı kırmızılıları korkuttu

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Galatasaray'da Dries Mertens korkuttu!
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13 Ocak 2025 10:29
Son güncelleme 13 Ocak 2025 10:42
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Başakşehir mücadelesinde form düşüklüğü yaşadı.

Hücumda aksayan 37 yaşındaki oyuncu, çok fazla gol pozisyonuna giremedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi.

81. dakikada oyundan ayrılan Dries Mertens, sarı kırmızılı takımın taraftarlarını korkuttu.

Okan Buruk maçın ardından Belçikalı yıldız için herhangi bir açıklama yapmazken, Mertens'in sağlık durumunun kısa süre içinde belli olması bekleniyor. 

 
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