Galatasaray'da Dries Mertens korkuttu!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Başakşehir mücadelesinde form düşüklüğü yaşadı.
Hücumda aksayan 37 yaşındaki oyuncu, çok fazla gol pozisyonuna giremedi.
Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi.
81. dakikada oyundan ayrılan Dries Mertens, sarı kırmızılı takımın taraftarlarını korkuttu.
Okan Buruk maçın ardından Belçikalı yıldız için herhangi bir açıklama yapmazken, Mertens'in sağlık durumunun kısa süre içinde belli olması bekleniyor.
Hücumda aksayan 37 yaşındaki oyuncu, çok fazla gol pozisyonuna giremedi.
Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi.
81. dakikada oyundan ayrılan Dries Mertens, sarı kırmızılı takımın taraftarlarını korkuttu.
Okan Buruk maçın ardından Belçikalı yıldız için herhangi bir açıklama yapmazken, Mertens'in sağlık durumunun kısa süre içinde belli olması bekleniyor.