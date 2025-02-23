Galatasaray'da derbi için özel kamp yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi alışılmış düzenin dışına çıkmayacak ve oyuncularını kampa almayacak.
Sarı-kırmızılı takım bu akşam (pazar) Florya'da dev maça yönelik taktik çalışmasını gerçekleştirdikten sonra evlere dağılacak.
Galatasaraylı oyuncular, pazartesi sabahı ise toplanacak.
Sarı-kırmızılı takım bu akşam (pazar) Florya'da dev maça yönelik taktik çalışmasını gerçekleştirdikten sonra evlere dağılacak.
Galatasaraylı oyuncular, pazartesi sabahı ise toplanacak.
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