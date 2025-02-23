Galatasaray'da derbi için özel kamp yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için oyuncuları özel kampa almayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi için özel kamp yok!
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23 Şubat 2025 12:22
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi alışılmış düzenin dışına çıkmayacak ve oyuncularını kampa almayacak.

Sarı-kırmızılı takım bu akşam (pazar) Florya'da dev maça yönelik taktik çalışmasını gerçekleştirdikten sonra evlere dağılacak.

Galatasaraylı oyuncular, pazartesi sabahı ise toplanacak.


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