Galatasaray'da bir futbolcu cezalı, 4 isim ceza sınırında

Deplasmanda Samsunpsor ile karşılaşacak Galatasaray'da bir futbolcu cezalı, 4 futbolcu ise ceza sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir futbolcu cezalı, 4 isim ceza sınırında
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10 Nisan 2025 15:04
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

- Frankowksi, maçta forma giyemeyecek

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

- Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak. 

 
 

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