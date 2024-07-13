Galatasaray'da altyapı, stoper fabrikası!

Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk hazırlık maçında stoper olmasına rağmen 2 gol atan ve performansıyla dikkat çeken Metehan Baltacı, gündeme oturdu.
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Futbol Akademisi'nin son dönemde yetiştirdiği stoperlerden biri olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, altyapı genel anlamda ne kadar eleştirilse de stoper konusunda şanslı gözüküyor. Ozan Kabak ve Emin Bayram'dan sonra yeni bir stoper olarak parlayan Metehan, son üç sezonda hep kiralandı. İlk olarak İskenderun'a giden genç savunmacı, daha sonra Manisa, son olarak da Eyüpspor'a kiralandı.
EYÜPSPOR ETKİSİ
Emin Bayram'ın gelişiminde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın rolü büyük oldu. Turan'ın İstanbul kulübünün başına geçmesiyle beraber genç stopere daha fazla güvenildi ve takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Bir stoper olarak ayağı gayet iyi olan ve pozisyon bilgisi konusunda da kendisi sürekli olarak geliştiren Metehan Baltacı'nın en büyük handikapı olarak maç eksiği gösteriliyor. Özellikle Eyüp deneyimin Metehan'a çok şey kattığı ama yine de Galatasaray'da oynamayacaksa, şans bulabileceği ve maç tecrübesinin artması için bir takıma kiralanmasının kariyeri için en doğru karar olacağı belirtildi.
"KALMAK İSTİYORUM"
Metehan Baltacı daha yolun başında olduğunu belirterek, "Ben hazırım ama daha ortada bir şey yok. Bu bir hazırlık maçı" ifadesini kullandı.
Artık daha özgüvenli olduğuna vurgu yapan Metehan, "İnşallah böyle devam ederim. Arda Turan hocaya da teşekkür ederim. Geçen sezon beni birçok mevkide kullandı. Oyunun her bölümünde bana çok şey öğretti. Onun öğrettiklerini sahada göstermeye çalışıyorum. Hedefim daha çok süre almak. Burada kalmak istiyorum" dedi.
21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Futbol Akademisi'nin son dönemde yetiştirdiği stoperlerden biri olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, altyapı genel anlamda ne kadar eleştirilse de stoper konusunda şanslı gözüküyor. Ozan Kabak ve Emin Bayram'dan sonra yeni bir stoper olarak parlayan Metehan, son üç sezonda hep kiralandı. İlk olarak İskenderun'a giden genç savunmacı, daha sonra Manisa, son olarak da Eyüpspor'a kiralandı.
EYÜPSPOR ETKİSİ
Emin Bayram'ın gelişiminde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın rolü büyük oldu. Turan'ın İstanbul kulübünün başına geçmesiyle beraber genç stopere daha fazla güvenildi ve takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Bir stoper olarak ayağı gayet iyi olan ve pozisyon bilgisi konusunda da kendisi sürekli olarak geliştiren Metehan Baltacı'nın en büyük handikapı olarak maç eksiği gösteriliyor. Özellikle Eyüp deneyimin Metehan'a çok şey kattığı ama yine de Galatasaray'da oynamayacaksa, şans bulabileceği ve maç tecrübesinin artması için bir takıma kiralanmasının kariyeri için en doğru karar olacağı belirtildi.
"KALMAK İSTİYORUM"
Metehan Baltacı daha yolun başında olduğunu belirterek, "Ben hazırım ama daha ortada bir şey yok. Bu bir hazırlık maçı" ifadesini kullandı.
Artık daha özgüvenli olduğuna vurgu yapan Metehan, "İnşallah böyle devam ederim. Arda Turan hocaya da teşekkür ederim. Geçen sezon beni birçok mevkide kullandı. Oyunun her bölümünde bana çok şey öğretti. Onun öğrettiklerini sahada göstermeye çalışıyorum. Hedefim daha çok süre almak. Burada kalmak istiyorum" dedi.