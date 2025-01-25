Galatasaray'da Ahmed ve Sara kulübede!

Galatasaray'da yeni transfer Ahmed Kutucu, Konyaspor maçında kulübede yer aldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Gabriel Sara da yedekler arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ahmed ve Sara kulübede!
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25 Ocak 2025 18:14
Son güncelleme 25 Ocak 2025 18:43
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da kadro belli oldu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'dan transfer edilen yeni transfer Ahmed Kutucu'yu hamle oyuncusu olarak kulübede tuttu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara da yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın yedekleri şu şekilde:

Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Metehan Baltacı.

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