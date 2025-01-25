Galatasaray'da Ahmed ve Sara kulübede!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da kadro belli oldu.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'dan transfer edilen yeni transfer Ahmed Kutucu'yu hamle oyuncusu olarak kulübede tuttu.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara da yedekler arasında yer aldı.
Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Metehan Baltacı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'dan transfer edilen yeni transfer Ahmed Kutucu'yu hamle oyuncusu olarak kulübede tuttu.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara da yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın yedekleri şu şekilde:
🟡🔴Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, RAMS Park çimlerinde pic.twitter.com/gNE0tfSzsh
— Sporxtv (@sporxtv) January 25, 2025
Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Metehan Baltacı.