Galatasaray'da Abdülkerim yetmedi!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar maçında önemli müdahaleler yapmasına rağmen ağır mağlubiyeti engelleyemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim yetmedi!
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14 Şubat 2025 08:46
Zorlu AZ Alkmaar deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da sahada ayakta kalan nadir isimlerden birisi Abdülkerim Bardakcı oldu.

Davinson Sanchez'in cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada yeni transfer Carlos Cuesta ile birlikte sarı-kırmızılı takımı savunan Abdülkerim birbirinden önemli müdahalelerde bulundu. İ

lk olarak 9'da Poku'nun Muslera'yı geçip boş kaleye gönderdiği topu çıkartan Abdülkerim, 35'de de filelere giden bir topa müdahalede bulundu. Alkmaar atakları karşısında sayısız başarılı dokunuş yapan tecrübeli oyuncunun çabası ağır yenilginin önüne geçmeye yeterli olmadı.


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