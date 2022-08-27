Galatasaray, Cicaldau'ya veda ediyor!

Galatasaray, geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Cicaldau'ya veda ediyor!
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27 Ağustos 2022 11:48
Galatasaray'da Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor.

25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı.

Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. 




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