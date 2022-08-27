Galatasaray, Cicaldau'ya veda ediyor!

Galatasaray'da Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor.25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı.Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.