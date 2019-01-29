son 16 turu ikinci maçında, taraftarı önünde'a konuk etti. Genç oyuncu'ün hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, Boluspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.İlk maçı da 1-0 kazanan Galatasaray, bu sonuçla'nda çeyrek finale yükseldi.Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada, 69. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan, 33. dakikadakaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdanattı.Galatasaray ilk maçta da rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'da yapılacak.Mücadelenin ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. Sarı-kırmızılı takım daha fazla topa sahip olan taraf oldu.Galatasaray 19. dakikada sol kanattan hücuma çıktı. Ömer Bayram'ın ceza sahasına açtığı ortada Yunus Akgün çok şık bir kafa vuruşu yaptı. Yunus'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray Boluspor karşısında 1-0 öne geçti.Skor üstünlüğünü alan Galatasaray daha rahat oynamaya başladı. 33. dakikada bu kez Yunus Akgün topla birlikte orta sahayı geçtikten sonra pasını Muğdat Çelik'e çıkardı. Muğdat sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi. Galatasaray 33. dakikada bu golle skoru 2-0'a getirdi.Boluspor 41. dakikada etkili bir hücum gerçekleştirdi. Ceza sahasının solundan Ufuk'un sert şutunda İsmail topu kornere çeldi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Galatasaray, Boluspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı.İkinci yarı Galatasaray'ın kontrolünde başladı. Fatih Terim, 60. dakikada Sinan Gümüş'ü kenara alırken oyuna Emre Taşdemir'i aldı.Boluspor savunmadan çıkarken bir pas hatası geldi. Top Yunus Akgün'e geldi. Yunus, ceza sahası yayındaki Muğdat'a pasını çıkardı. Muğdat aşırtma bir vuruş yaptı ancak top çok üstten auta gitti.Mücadelenin 69. dakikasında Muğdat Çelik, ceza sahası içinde yaptığı baskı sonrasında rakibinden topu kazandı. Muğdat, ceza sahası dışından koşu yapan Yunus Akgün'ün önüne pasını çıkardı. Yunus kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray, 69. dakikada Yunus'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.Galatasaray hücumunda Yunus Akgün ceza sahasında rakibini geçmek isterken yerde kaldı. Hakem kenardan pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı atışı için topun başına Yunus geçti. Yunus penaltıyı gole çevirdi ve hat-trick yaparak 78. dakikada skoru 4-0'a getirdi.Bu golden sadece 2 dakika sonra gelişen Boluspor hücumunda, konuk ekip penaltı kazandı. Boluspor'da kazanılan penaltı için topun başına Akabueze geçti. Akabueze penaltı topu ağlara gönderdi ve 80. dakikada skoru 4-1 oldu.Fatih Terim, 81. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Kaleci İsmail Çipe kenara gelirken 19 yaşındaki genç file bekçisi Batuhan Şen oyuna dahil oldu.Kalan sürede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Boluspor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.