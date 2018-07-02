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Galatasaray Cavanda'yı yolladı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Cavanda'nın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Standart Liege'e satıldığını borsaya bildirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray Cavanda'yı yolladı! İşte bonservis bedeli
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02 Temmuz 2018 21:43
Galatasaray, Luis Cavanda'nın 2,4 milyon euro bedelle geçen sezon kiralık olarak oynadığı Standart Liege'e satıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard Liege Kulübü ile net 2 milyon 400 bin avro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Cavanda, geçen sezon 500 bin euro bedelle kiralandığı Belçika temsilcisi ile 33 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, 2016'da Cavanda'yı 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.







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