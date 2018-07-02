Galatasaray Cavanda'yı yolladı! İşte bonservis bedeli

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'nın 2,4 milyon euro bedelle geçen sezon kiralık olarak oynadığı'e satıldığını açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard Liege Kulübü ile net 2 milyon 400 bin avro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.Cavanda, geçen sezon 500 bin euro bedelle kiralandığı Belçika temsilcisi ile 33 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, 2016'da Cavanda'yı 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.