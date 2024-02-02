Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde hata yapmadı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2024 17:10
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 90-87 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Barış Burak Durmuş, Gündoğan Ali Balaban

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 8, McCovan 19, Meltem Yıldızhan 6, Abdelkader 17, Vanloo 17, Allen 16, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 7

İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 3, Cave 22, Davis 6, Yağmur Bul 11, Robinson 31, Kübra Erat 3, Bogicevic 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-43

3. Periyot: 65-65

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery