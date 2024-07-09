Galatasaray, Avusturya'ya tam kadro gidiyor

Galatasaray, Avusturya kamp kadrosuna izinli olan futbolcular dışında herkesi dahil etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Avusturya'ya tam kadro gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 12:20
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 12:21
Galatasaray, 2024/25 sezonu öncesi Avusturya kamp kadrosunu açıkladı.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.

Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kiradan dönen tüm futbolcular kadroda yer aldı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery