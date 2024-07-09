Galatasaray, Avusturya'ya tam kadro gidiyor

Galatasaray, 2024/25 sezonu öncesi Avusturya kamp kadrosunu açıkladı.
A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.
Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kiradan dönen tüm futbolcular kadroda yer aldı.
A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.
Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kiradan dönen tüm futbolcular kadroda yer aldı.
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