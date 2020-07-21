Galatasaray aradığını Romanya'da buldu

Seri ve Lemina'nın gönderileceği Galatasaray'da Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau gündeme geldi.

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Galatasaray aradığını Romanya'da buldu
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21 Temmuz 2020 13:34
Hem Michael Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau geldi…

23 yaşındaki Rumen oyuncunun peşinde Sampdoria'nın da bulunduğu bildirildi. Cicaldau'nun menajerlik haklarını İtalya'dan bir şirkete vermesi, Galatasaray için dezavantaj olarak değerlendirildi. Ancak yine de girişimler devam edecek.

Rumen futbolcu bu sezon çıktığı 38 maçta 15 gol attı ve 8 asist yaptı.



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