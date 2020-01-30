Galatasaray, Alpaslan Öztürk transferi için temasta

Galatasaray, Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün transferi için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray, Alpaslan Öztürk transferi için temasta
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30 Ocak 2020 12:50
Ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray, savunma hattı için alternatifini Süper Lig'de buldu. Cimbom, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Ege ekibiyle görüşmelere başladı.

Fatih Terim onay verdi

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Kontenjanı doldurmayacak olmasının yanı sıra, savunma ve ön liberoda görev alabilmesi sebebiyle Fatih Terim'in gözüne giren gurbetçi futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

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